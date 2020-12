Scuola, riapertura in presenza al 50% (Di sabato 19 dicembre 2020) La grande questione della riapertura delle scuole non è più quando. La data resta il 7 gennaio, a meno di un’impennata furiosa dei contagi. Il problema da risolvere ora - e che tira in ballo il complesso e delicato rapporto tra le responsabilità e i poteri del Governo e quelli delle Regioni - è il come. Nel Dpcm del 3 dicembre l’impegno dell’esecutivo è stato legato a una percentuale: all’indomani dell’Epifania, la campanella deve risuonare per il 75% di quei 3,5 milioni di studenti delle superiori che da settimane seguono le lezioni da casa. Ma alcuni presidenti di Regione, con in testa Luca Zaia, vogliono abbassare la percentuale al 50 per cento. Una differenza significativa, che travalica il valore numerico, e dà forma alla questione del come. Perché riaprire al 75% significa riaprire davvero, al 50% significa riavviare una Scuola in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) La grande questione delladelle scuole non è più quando. La data resta il 7 gennaio, a meno di un’impennata furiosa dei contagi. Il problema da risolvere ora - e che tira in ballo il complesso e delicato rapporto tra le responsabilità e i poteri del Governo e quelli delle Regioni - è il come. Nel Dpcm del 3 dicembre l’impegno dell’esecutivo è stato legato a una percentuale: all’indomani dell’Epifania, la campanella deve risuonare per il 75% di quei 3,5 milioni di studenti delle superiori che da settimane seguono le lezioni da casa. Ma alcuni presidenti di Regione, con in testa Luca Zaia, vogliono abbassare la percentuale al 50 per cento. Una differenza significativa, che travalica il valore numerico, e dà forma alla questione del come. Perché riaprire al 75% significa riaprire davvero, al 50% significa riavviare unain ...

