Scuola, priorità del governo: obiettivo lezioni in presenza dal 7 gennaio (Di sabato 19 dicembre 2020) Si lavora ad un documento condiviso con le Regioni prima di Natale, ma i nodi sono ancora tanti soprattutto per gli studenti delle secondarie Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 dicembre 2020) Si lavora ad un documento condiviso con le Regioni prima di Natale, ma i nodi sono ancora tanti soprattutto per gli studenti delle secondarie

matteosalvinimi : #Salvini: sanità, scuola e taglio delle tasse sono 3 priorità assolute. Ci sono circa 50mila insegnanti di sostegno… - matteosalvinimi : sanità, scuola, tasse le priorità per le quali agiremo sulla legge di bilancio. Per uscire dall'emergenza sanitaria… - CasatiSilvano : @calvi1956 @fabcet Come puoi considerare di destra un leader che mette come priorità scuola pubblica e sanita pubbl… - Roky99760738 : RT @Paroledipaola: @matteorenzi Se vogliamo riaprire le scuole e non richiuderle subito dobbiamo attivare il #Mes per fare tamponi periodic… - nuccia20 : RT @Paroledipaola: @matteorenzi Se vogliamo riaprire le scuole e non richiuderle subito dobbiamo attivare il #Mes per fare tamponi periodic… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola priorità Vaccino Covid, Zampa: «Priorità ai docenti. Gli studenti rischiano meno» Corriere della Sera