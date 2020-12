Scuola | a Bologna c’è l’accordo | superiori pronte a riaprire il 7 gennaio

Leggi su dire

(Di sabato 19 dicembre 2020) BOLOGNA – “Abbiamo gia’ raggiunto un accordo e dal 7 gennaio tutte le scuole dell’ambito bolognese saranno in grado di garantire il 75% delle lezioni in presenza“. Quindi, dopo le feste anche gli studenti scuole superiori torneranno in classe “grazie al grandissimo sforzo di tutti”, come sottolinea Giuseppe Antonio Panzardi dell’Usr di Bologna alla luce dell’intesa locale su orari e mezzi di trasporto.