Scossa terremoto avvertita a Napoli, zona Campi Flegrei il 19 Dicembre 2020 (Di domenica 20 dicembre 2020) Si è avvertita una forte Scossa di terremoto a Napoli, nello specifico nella zona Campi Flegrei, non si registrano danni a cose o persone Intorno alle 23.00 di questa sera, 19 Dicembre 2020, a Napoli si è avvertita una forte Scossa di terremoto, nello specifico nella zona Campi Flegrei. Al momento non si registrano danni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 20 dicembre 2020) Si èuna fortedi, nello specifico nella, non si registrano danni a cose o persone Intorno alle 23.00 di questa sera, 19, asi èuna fortedi, nello specifico nella. Al momento non si registrano danni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

DPCgov : #Terremoto #ReggioCalabria #SalaSituazioneItalia in contatto con le strutture di #protezionecivile locali: scossa a… - emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto #19dicembre 11:57 ML 3.9, registrata tra i comuni di Roccaforte del Greco, Samo e San Luca, in… - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa a Reggio Calabria: magnitudo 3.9 #Terremoto - kttaer : ho vissuto il terremoto sulla mia pelle troppe volte e ora che è già la terza scossa in italia in tre giorni inizio sul serio ad agitarmi - _oxyjeon : ah scossa di terremoto ma io non ho sentito nulla,raga spero voi siate apposto!!!! -