Scontro Cina-Australia, cosa c’è dietro le navi italiane bloccate (Di sabato 19 dicembre 2020) La vicenda delle imbarcazioni italiane “Mba Giovanni” e “Antonella Lembo”, ferme davanti al porto cinese di Huanghua, col personale bloccato da mesi e mesi ufficialmente per le regole Covid, si inserisce all’interno di una partita geopolitica aggressiva tra Canberra e Pechino. Le due bulk carrier napoletane contengono a bordo carbone caricato in Australia e diretto in Cina; è questo l’elemento cruciale della vicenda. E mentre tutto resta fermo per gli equipaggi italiani, val la pena fotografare lo Scontro all’interno del quale le imbarcazioni italiane sono finite in mezzo. Per farlo, basta andare indietro di un mese e costruire il quadro. Il 18 novembre l’ambasciata cinese a Canberra ha fatto arrivare un documento dai toni minacciosi alla stampa Australiana – il ... Leggi su formiche (Di sabato 19 dicembre 2020) La vicenda delle imbarcazioni“Mba Giovanni” e “Antonella Lembo”, ferme davanti al porto cinese di Huanghua, col personale bloccato da mesi e mesi ufficialmente per le regole Covid, si inserisce all’interno di una partita geopolitica aggressiva tra Canberra e Pechino. Le due bulk carrier napoletane contengono a bordo carbone caricato ine diretto in; è questo l’elemento cruciale della vicenda. E mentre tutto resta fermo per gli equipaggi italiani, val la pena fotografare loall’interno del quale le imbarcazionisono finite in mezzo. Per farlo, basta andare indi un mese e costruire il quadro. Il 18 novembre l’ambasciata cinese a Canberra ha fatto arrivare un documento dai toni minacciosi alla stampana – il ...

Perché alcune navi napoletane sono bloccate davanti alla Cina? Protocolli Covid, diritto marittimo commerciale, e soprattutto lo scontro geopolitico tra Pechino e Canberra. Per Roma la partita è ...

Quello su Huawei, assoluto protagonista nella tecnologia 5G, è uno dei fronti più accesi dello scontro tra Stati Uniti e Cina. Oltre a sanzionare pesantemente il gruppo, Washington si è spinta fino a ...

