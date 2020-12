Sci di fondo, Pellegrino: “Orgoglioso del pettorale di leader della sprint” (Di sabato 19 dicembre 2020) “Mantenere il pettorale di leader della specialità mi inorgoglisce, adesso il mio pensiero va al Tour de Ski dove ho un’altra bella chance a Val Mustair nella sprint e poi voglio riscattare la sprint in Val di Fiemme dello scorso anno, quando venni eliminato nei quarti. L’obiettivo è arrivare fino a quel punto, ma sappiamo che un Tour de Ski è sempre un appuntamento difficile da programmare e che bisogna vivere giorno per giorno”. Dopo la vittoria nella sprint di Dresda, Federico Pellegrino si gode il pettorale di leader di specialità conservato anche dopo questo appuntamento della Coppa del Mondo di sci di fondo, ma si concentra subito sulle prossime gare dopo aver ricordato quanto accaduto da queste ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) “Mantenere ildispecialità mi inorgoglisce, adesso il mio pensiero va al Tour de Ski dove ho un’altra bella chance a Val Mustair nellae poi voglio riscattare lain Val di Fiemme dello scorso anno, quando venni eliminato nei quarti. L’obiettivo è arrivare fino a quel punto, ma sappiamo che un Tour de Ski è sempre un appuntamento difficile da programmare e che bisogna vivere giorno per giorno”. Dopo la vittoria nelladi Dresda, Federicosi gode ildidi specialità conservato anche dopo questo appuntamentoCoppa del Mondo di sci di, ma si concentra subito sulle prossime gare dopo aver ricordato quanto accaduto da queste ...

