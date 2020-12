Sci alpino, Sofia Goggia arpiona la vittoria in Val d’Isere! Battute Suter e Johnson (Di sabato 19 dicembre 2020) Sofia Goggia si prende la rivincita e conquista la vittoria nella seconda discesa della Val d’Isere. Si invertono i primi due gradini del podio rispetto a ieri, con l’azzurra che ha battuto la svizzera Corinne Suter, giunta seconda a 24 centesimi dalla bergamasca. Per Goggia si tratta dell’ottava vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la quinta in discesa libera. Una gara fotocopia a quella di ieri per Goggia, che ha perso moltissimo (anche oltre otto decimi rispetto alle avversarie) nella parte alta di puro scorrimento, scatenando poi tutta la sua potenza e la sua capacità di far velocità dal terzo intermedio al traguardo. Goggia prima, Suter seconda e podio completato come il venerdì dall’americana Breezy Johnson, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020)si prende la rivincita e conquista lanella seconda discesa della Val d’Isere. Si invertono i primi due gradini del podio rispetto a ieri, con l’azzurra che ha battuto la svizzera Corinne, giunta seconda a 24 centesimi dalla bergamasca. Persi tratta dell’ottavain carriera in Coppa del Mondo, la quinta in discesa libera. Una gara fotocopia a quella di ieri per, che ha perso moltissimo (anche oltre otto decimi rispetto alle avversarie) nella parte alta di puro scorrimento, scatenando poi tutta la sua potenza e la sua capacità di far velocità dal terzo intermedio al traguardo.prima,seconda e podio completato come il venerdì dall’americana Breezy, ...

