Sci alpino, Dominik Paris: "Val Gardena non favorevole, dobbiamo lavorare" (Di sabato 19 dicembre 2020) Dominik Paris quando si è presentato al cancelletto di partenza della discesa di oggi in Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, sapeva perfettamente che avrebbe incontrato numerose difficoltà. Non solo doveva togliersi di dosso la ruggine dopo 11 mesi senza gare per colpa dell'infortunio al ginocchio occorsogli a gennaio ma, anche, fare i conti con una pista che non ha mai amato. E viceversa. L'altoatesino, infatti, ha conquistato solamente due podi in carriera sulla Saslong, una vera e propria pista-tabù per il fuoriclasse nativo di Merano. La conferma arriva direttamente dalle sue parole, rilasciate ai taccuini di Fisi.com: "Faccio sempre un po' fatica qui in Val Gardena – ammette – Sono un po' deluso della mia prova, ma evidentemente non sono riuscito ad entrare bene ...

