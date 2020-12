Sci alpino, classifica vittorie italiane in Coppa del Mondo: Sofia Goggia è quarta, guida Deborah Compagnoni (Di sabato 19 dicembre 2020) Sofia Goggia, con il successo di oggi nella discesa libera della Val d’Isere, diventa la quarta più vincente nella storia dello sci alpino italiano in termini di successi in Coppa del Mondo, raggiungendo Karen Putzer in questo senso. La classifica la guida Deborah Compagnoni, come ormai da oltre vent’anni, con appena alle sue spalle Isolde Kostner e Federica Brignone, che ad oggi è l’unica che potrebbe insidiare il primato in modo molto serio. Complessivamente, a livello di discesa libera, si tratta del successo numero 23 dell’Italia in questa specialità, con Isolde Kostner al momento ben lontana dall’essere raggiungibile nel ruolo di primatista assoluta. Questa la graduatoria attuale: 16. Deborah ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020), con il successo di oggi nella discesa libera della Val d’Isere, diventa lapiù vincente nella storia dello sciitaliano in termini di successi indel, raggiungendo Karen Putzer in questo senso. Lala, come ormai da oltre vent’anni, con appena alle sue spalle Isolde Kostner e Federica Brignone, che ad oggi è l’unica che potrebbe insidiare il primato in modo molto serio. Complessivamente, a livello di discesa libera, si tratta del successo numero 23 dell’Italia in questa specialità, con Isolde Kostner al momento ben lontana dall’essere raggiungibile nel ruolo di primatista assoluta. Questa la graduatoria attuale: 16....

RaiNews : #Sofia #Goggia è ritornata alla vittoria nella 'sua' discesa libera, la specialità regina dello sci alpino e nella… - Gazzetta_it : #sci Sofia #Goggia: “Ho sciato con la testa, è bastato. Zero rischi, ma resto una selvaggia” - Eurosport_IT : Dopo il secondo posto di ieri, @goggiasofia mette tutte in riga nella seconda discesa della Val d'Isere: FENOMENALE… - KZeneise : 'Sci alpino, CdM: fantastica Sofia Goggia, è sua la seconda discesa in Val d’Isere - Sportmediaset' - SMSNEWSOFFICIAL : #SCIALPINO : @goggiasofia ha centrato una splendida vittoria nella discesa femminile sulla pista Oreiller-Killy di… -