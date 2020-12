Sci alpino, Anna Swenn-Larsson si frattura il piede in allenamento, Mondiali a rischio per la svedese (Di sabato 19 dicembre 2020) Davvero un periodo poco fortunato per Anna Swenn-Larsson. La slalomista svedese, infatti, secondo quanto trapela dalla stampa scandinava, si sarebbe fratturata un osso della caviglia nel corso di un allenamento sulle nevi di Vipiteno. Per questo motivo alla ventinovenne nativa di Mora, è stato applicato un gesso all’arto infortunato (che dovrà tenere per sei settimane) e, di conseguenza, è stato deciso il ritorno in patria in queste ore. Dopo la positività al Covid-19 di qualche settimana fa, dunque, Anna Swenn-Larsson subisce un’altra brutta battuta d’arresto e, a questo punto, con molta probabilità, sarà costretta a rinunciare alla partecipazione ai Campionati Mondiali di Cortina che si disputeranno nel mese di ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Davvero un periodo poco fortunato per. La slalomista, infatti, secondo quanto trapela dalla stampa scandinava, si sarebbeta un osso della caviglia nel corso di unsulle nevi di Vipiteno. Per questo motivo alla ventinovenne nativa di Mora, è stato applicato un gesso all’arto infortunato (che dovrà tenere per sei settimane) e, di conseguenza, è stato deciso il ritorno in patria in queste ore. Dopo la positività al Covid-19 di qualche settimana fa, dunque,subisce un’altra brutta battuta d’arresto e, a questo punto, con molta probabilità, sarà costretta a rinunciare alla partecipazione ai Campionatidi Cortina che si disputeranno nel mese di ...

