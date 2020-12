Sci alpinismo, Coppa del Mondo: Robert Antonioli terzo nella sprint di Pontedilegno (Di domenica 20 dicembre 2020) A Pontedilegno-Tonale (in provincia di Brescia) si è aperta la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpinismo. Robert Antonioli, detentore della Sfera di Cristallo, ha iniziato la sua stagione con un terzo posto nella sprint casalinga. Il valtellinese è stato preceduto sul traguardo dal francese Thibault Anselmet e dallo svizzero Arno Lietha. Appena giù dal podio altri tre italiani: Nicolò Canclini (quarto), Nadir Maguet (quinto), Giovanni Rossi (sesto). Tra le donne è arrivato il successo della svizzera Marianne Fatton davanti alla spagnola Marta Garcia Farres e alla francese Lena Bonnel, mentre Mara Martini e Giulia Murada si sono dovuti accontentare di quarto e quinto posto. Domani, nella stessa località, spazio alle ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) A-Tonale (in provincia di Brescia) si è aperta ladel2020-2021 di sci, detentore della Sfera di Cristallo, ha iniziato la sua stagione con unpostocasalinga. Il valtellinese è stato preceduto sul traguardo dal francese Thibault Anselmet e dallo svizzero Arno Lietha. Appena giù dal podio altri tre italiani: Nicolò Canclini (quarto), Nadir Maguet (quinto), Giovanni Rossi (sesto). Tra le donne è arrivato il successo della svizzera Marianne Fatton davanti alla spagnola Marta Garcia Farres e alla francese Lena Bonnel, mentre Mara Martini e Giulia Murada si sono dovuti accontentare di quarto e quinto posto. Domani,stessa località, spazio alle ...

