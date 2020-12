Sarà possibile recarsi nella seconda residenza durante il periodo natalizio? (Di sabato 19 dicembre 2020) Ci si potrà spostare nella seconda casa durante il periodo natalizio? La risposta è sì purché la casa sia nella stessa regione. Natale, ci può spostare nella seconda casa? cosa dice il decreto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Ci si potrà spostarecasail? La risposta è sì purché la casa siastessa regione. Natale, ci può spostarecasa? cosa dice il decreto su Notizie.it.

Rinaldi_euro : Caro @GuidoCrosetto quando sarà di nuovo possibile mi farà molto piacere invitarti al Parlamento Europeo così potra… - SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - virginiaraggi : Nei prossimi giorni sarà possibile visitare Villa Ada o Villa Borghese, due straordinari polmoni verdi a disposizio… - AleGrigo1992 : RT @vitalbaa: Comunicato di Palazzo Chigi, letto in diretta da @CossuHelga #Progress: sarà sempre possibile spostarsi nelle seconde case.… - echicca : Buongiorno e buon fine settimana, in una intervista pubblicata ieri su VG Harald Wiik ha fatto alcune interessanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà possibile Nuovo decreto Natale, le restrizioni definitive varate da Conte Corriere della Sera