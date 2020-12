Santo del giorno 19 Dicembre: chi era Sant’Anastasio (Di sabato 19 dicembre 2020) Santo del giorno 19 Dicembre 2020: chi era Sant’Anastasio Nome: Sant’Anastasio I Titolo: Papa Nascita: IV secolo, Roma Morte: 19 Dicembre 401, Roma Ricorrenza: 19 Dicembre Tipologia: Commemorazione Figlio del romano Massimo, esercitò un pontificato breve ma attivo. Secondo il Duchesne fu molto probabilmente consacrato il 27 novembre 399. Ebbe rapporti di grande amicizia con san Girolamo e san Paolino di Nola che gli dedicarono parole di ammirazione elogiando le sue virtù di pietà, carità e zelo. Anastasio partecipò alla lotta contro i donatisti inviando una lettera all’episcopato d’Africa, che fu letta nel corso del terzo concilio africano nel settembre del 401. Il pontefice dovette intervenire anche nella controversia origenista che in Occidente aveva come ... Leggi su giornal (Di sabato 19 dicembre 2020)del192020: chi eraNome:I Titolo: Papa Nascita: IV secolo, Roma Morte: 19401, Roma Ricorrenza: 19Tipologia: Commemorazione Figlio del romano Massimo, esercitò un pontificato breve ma attivo. Secondo il Duchesne fu molto probabilmente consacrato il 27 novembre 399. Ebbe rapporti di grande amicizia con san Girolamo e san Paolino di Nola che gli dedicarono parole di ammirazione elogiando le sue virtù di pietà, carità e zelo. Anastasio partecipò alla lotta contro i donatisti inviando una lettera all’episcopato d’Africa, che fu letta nel corso del terzo concilio africano nel settembre del 401. Il pontefice dovette intervenire anche nella controversia origenista che in Occidente aveva come ...

