Sant’Anna di Torino, benvenuti al mondo nella maternità Covid (Di sabato 19 dicembre 2020) Nei mesi di emergenza il presidio sanitario torinese ha aumentato le prestazioni. Il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Presentato il bilancio di un anno: madrina Alena Seredova Leggi su lastampa (Di sabato 19 dicembre 2020) Nei mesi di emergenza il presidio sanitario torinese ha aumentato le prestazioni. Il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Presentato il bilancio di un anno: madrina Alena Seredova

mariocalderini : RT @TOSocialimpact: Acquistando le cartoline d’autore digitali promosse dal partner TSI @FondArchTo e DEAR - Design Around Onlus sostieni… - TOSocialimpact : Acquistando le cartoline d’autore digitali promosse dal partner TSI @FondArchTo e DEAR - Design Around Onlus sosti… - cecegranata : RT @FondArchTo: Quattro cartoline animate per auguri davvero speciali: sostieni il nostro progetto #SpaziNeonati promosso con #DEAR, acquis… - annamodaje : Ospedale Sant'Anna di Torino: Cultura e non paura: non lasciamo i papà fuori dal parto! - Firma la petizione!… - FondArchTo : Quattro cartoline animate per auguri davvero speciali: sostieni il nostro progetto #SpaziNeonati promosso con #DEAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Anna Torino Il Cynar ei suoi fratelli: un libro racconta la storia del successo della famiglia Dalle Molle , di Mariella Belloni TigullioVino.it