Santa Maria Capua Vetere, istruttore di equitazione arrestato per abusi su minori (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo l’accusa, con cui i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, hanno arrestato un 50enne istruttore di equitazione, l’uomo avrebbe abusato di alcuni minorenni in più occasioni. Violenza sessuale aggravata su minore. E’ questa l’accusa con cui i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, questa mattina, hanno arrestato un 50enne istruttore Leggi su 2anews (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo l’accusa, con cui i carabinieri di, nel Casertano, hannoun 50ennedi, l’uomo avrebbe abusato di alcuni minorenni in più occasioni. Violenza sessuale aggravata su minore. E’ questa l’accusa con cui i carabinieri di, nel casertano, questa mattina, hannoun 50enne

Un 50enne istruttore di equitazione è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere per violenza sessuale aggravata su minori. Le indagini sono scattate ...

Coronavirus, c’è una seconda vittima alla residenza per anziani Santa Maria Valleverde di Celano

Celano. C'è una seconda vittima del coronavirus all'interno della struttura residenziale Santa Maria Valleverde di Celano.Si tratta di Emma Ciaccia Cerone, 81 anni, che si trovava nella Ra marsicana.

