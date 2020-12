Sanremo 2021, due vallette per Amadeus? – Ecco chi potrebbe esserci (Di sabato 19 dicembre 2020) Sanremo 2021 riaccende le luci sulla conduttrice della prossima edizione. Amadeus non ha ancora annunciato chi vorrà al proprio fianco e nelle scorse settimane si è fatto il nome di Vanessa Incontrada. A quanto pare il direttore artistico vorrebbe dirigersi verso altri lidi, puntando verso il mondo della musica. Le due vallette di Sanremo 2021 potrebbero essere infatti due esponenti del mondo della musica: Anna Tatangelo ed Elodie. Le vedremo davvero sul palco dell’Ariston? Sanremo 2021, due vallette in lizza per la corte di Amadeus? Sanremo 2021 non ci regala solo i nomi certi dei 26 Big in gara che vedremo fra qualche mese. I giornali nazionali stanno discutendo ... Leggi su giornal (Di sabato 19 dicembre 2020)riaccende le luci sulla conduttrice della prossima edizione.non ha ancora annunciato chi vorrà al proprio fianco e nelle scorse settimane si è fatto il nome di Vanessa Incontrada. A quanto pare il direttore artistico vorrebbe dirigersi verso altri lidi, puntando verso il mondo della musica. Le duediro essere infatti due esponenti del mondo della musica: Anna Tatangelo ed Elodie. Le vedremo davvero sul palco dell’Ariston?, duein lizza per la corte dinon ci regala solo i nomi certi dei 26 Big in gara che vedremo fra qualche mese. I giornali nazionali stanno discutendo ...

zazoomblog : Sanremo 2021 titoli canzoni in gara - #Sanremo #titoli #canzoni - famedaFOX3 : @Sanremo_2021 @ligabue @elisatoffoli Bel brano! Auguriiiiii Elisa!???? - Barbara74B : RT @AllMusicItalia: Irama sarà in gara al Festival Di Sanremo con il brano 'La Genesi del Tuo Colore'. Ad autunno 2021 due date speciali a… - Chevuoi_chesia : RT @AllMusicItalia: Irama sarà in gara al Festival Di Sanremo con il brano 'La Genesi del Tuo Colore'. Ad autunno 2021 due date speciali a… - Adriano_Matteo : L'anno scorso sapevamo poco dei @pinguinitattici, dopo un anno quando passano in radio alziamo il volume. Grazie a… -