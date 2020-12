Sanremo 2021: Amadeus vuole denunciare Morgan dopo gli insulti? Il retroscena (Di sabato 19 dicembre 2020) La nuova edizione di Sanremo 2021 si apre nel segno di Morgan, esattamente come si era conclusa dopo la lite con Bugo all’Ariston ed il colpo di scena che tanto fece discutere. C’è chi lo chiama ironicamente karma e chi parla di chiusura del cerchio, fatto sta che la prossima edizione del Festival Marco Castoldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 19 dicembre 2020) La nuova edizione disi apre nel segno di, esattamente come si era conclusala lite con Bugo all’Ariston ed il colpo di scena che tanto fece discutere. C’è chi lo chiama ironicamente karma e chi parla di chiusura del cerchio, fatto sta che la prossima edizione del Festival Marco Castoldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GossipPop1 : RT @AllMusicItalia: @NaliOfficial a @SanremoRai con Dieci. Cosa ne pensate? #Sanremo2021 - StraNotizie : Sanremo 2021, i Jalisse esclusi sbottano sui social: “Ci hanno detto NO ben 24 volte” - blogtivvu : #Sanremo2021: Amadeus vuole denunciare Morgan? Il retroscena - InderWeltvonMM1 : RT @clocchan: Sogno in grande se voglio Marco e Alessandro ospiti a Sanremo 2021? - BITCHYFit : Sanremo 2021, i Jalisse esclusi sbottano sui social: “Ci hanno detto NO ben 24 volte” -