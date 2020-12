San Zenone, il Covid cancella la "paciàda" dedicata a Gianni Brera (Di sabato 19 dicembre 2020) San Zenone al Po (Pavia), 19 dicembre 2020 - Per la prima volta da 27 anni aquesta parte la 'paciàda' dedicata a Gianni Brera , nell'anniversario della sua morte (avvenuta il 19 dicembre 1992), non ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 dicembre 2020) Sanal Po (Pavia), 19 dicembre 2020 - Per la prima volta da 27 anni aquesta parte la ', nell'anniversario della sua morte (avvenuta il 19 dicembre 1992), non ...

San Zenone al Po (Pavia), 19 dicembre 2020 - Per la prima volta da 27 anni aquesta parte la 'paciàda' dedicata a Gianni Brera, nell'anniversario della sua morte (avvenuta il 19 dicembre 1992), non si ...

Niente "pacciada" in onore di Gianni Brera: il Covid rinvia il pranzo tradizionale a San Zenone

il Comune di San Zenone, dove Brera è nato, e "I SenzaBrera" sono impegnati a dare continuità a una tradizione che va al di là dell'aspetto culinario, come il nome farebbe pensare. Attraverso ...

il Comune di San Zenone, dove Brera è nato, e "I SenzaBrera" sono impegnati a dare continuità a una tradizione che va al di là dell'aspetto culinario, come il nome farebbe pensare. Attraverso ...