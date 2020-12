Salemi e Pretelli | bacio rubato nel cuore della notte Poi finisce male | l' ombra della Gregoraci al GF Vip

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il primonellatra Giuliae Pierpaolo, poi la doccia gelata nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Sulla coppia aleggia sempre il "fantasma" di Elisabetta, e l'influencer italo-persiana la vivela abbraccia alle spalle, la coccola, e quando Giulia si volta le strappa un furtivosulle labbra. I due ridono, un po' imbarazzati. Dopo poche ore, però, lasi fionda nel letto di Stefania Orlando e confessa i suoi timori: "Non voglio essere la seconda scelta di nessuno", si sfoga, con chiaro riferimento allache sembrava aver rapito ildell'ex velino di ...

Jacoposvoice : RT @gfvip_tweet: Pier ha regalato la sua giacca di jeans a Giulia ed è scattato un abbraccio intenso ?? #prelemi #pierpaolo #pretelli #sale… - thebursin___ : RT @gfvip_tweet: Pier ha regalato la sua giacca di jeans a Giulia ed è scattato un abbraccio intenso ?? #prelemi #pierpaolo #pretelli #sale… - drewslaugh_xx : RT @gfvip_tweet: Pier ha regalato la sua giacca di jeans a Giulia ed è scattato un abbraccio intenso ?? #prelemi #pierpaolo #pretelli #sale… - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli bacia Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: un dolce bacio. La Gregoraci solo un ricordo? | Vide… - Emyli009 : RT @gfvip_tweet: Pier ha regalato la sua giacca di jeans a Giulia ed è scattato un abbraccio intenso ?? #prelemi #pierpaolo #pretelli #sale… -

Ultime Notizie dalla rete : Salemi Pretelli

Al momento non ci è dato sapere ma nell’ultima puntata del GF Vip, se da una parte non è stato approfondito il discorso della sempre maggiore complicità tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ...A Le Iene Giulio Golia racconta la storia di due baby killer che hanno ucciso un uomo di 42 anni per della cocaina. Ecco il video Mediaset ...