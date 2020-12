Salah-Firmino show, il Liverpool ne fa sette al Crystal Palace! (Di sabato 19 dicembre 2020) LONDRA (Regno Unito) - La quattordicesima giornata di Premier League si apre con il match del Selhurst Park dove il Liverpool ha la meglio sul Crystal Palace per 7-0. La squadra di Klopp indirizza la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 dicembre 2020) LONDRA (Regno Unito) - La quattordicesima giornata di Premier League si apre con il match del Selhurst Park dove ilha la meglio sulPalace per 7-0. La squadra di Klopp indirizza la ...

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Schiacciasassi #Liverpool: 7-0 al #CrystalPalace Doppiette per #Salah e #Firmino #Premier - pauldeb891 : RT @gippu1: In #PremierLeague il #Liverpool banchetta in casa del Crystal Palace con gol di giocatori di quattro continenti diversi: Africa… - gippu1 : In #PremierLeague il #Liverpool banchetta in casa del Crystal Palace con gol di giocatori di quattro continenti div… - 7mp84 : Il #Liverpool vince 7-0 (!) sul campo del Crystal Palace, con le reti di 4 giocatori di 4 continenti diversi: Minam… - ETGazzetta : Schiacciasassi #Liverpool: 7-0 al #CrystalPalace Doppiette per #Salah e #Firmino #Premier -