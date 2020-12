Sabato Shopping: i consigli del 19 dicembre (Di sabato 19 dicembre 2020) Mancano pochi giorni a Natale, ci aspetta finalmente qualche giorno di festa, ma quest’anno l’atmosfera che si respira non è certo quella gioiosa degli anni passati. La normalità a cui ci stavamo lentamente abituando solo qualche mese fa è tornata a essere minacciata dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni. Ma non è tempo di recriminazioni, è il momento di seguire le regole e stare sempre all’erta. E magari, concedersi qualche sfizio. La voglia di una bella dose di shopping per dare un tocco luccicante al guardaroba con qualcosa di nuovo o comprare qualche regalo last-minute, magari comodamente dal divano di casa, è più febbrile che mai. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online. Leggi su vanityfair (Di sabato 19 dicembre 2020) Mancano pochi giorni a Natale, ci aspetta finalmente qualche giorno di festa, ma quest’anno l’atmosfera che si respira non è certo quella gioiosa degli anni passati. La normalità a cui ci stavamo lentamente abituando solo qualche mese fa è tornata a essere minacciata dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni. Ma non è tempo di recriminazioni, è il momento di seguire le regole e stare sempre all’erta. E magari, concedersi qualche sfizio. La voglia di una bella dose di shopping per dare un tocco luccicante al guardaroba con qualcosa di nuovo o comprare qualche regalo last-minute, magari comodamente dal divano di casa, è più febbrile che mai. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online.

I pigiami preziosi, gli occhiali civettuoli e il cappello celebrativo. Sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per questo weekend ...

I pigiami preziosi, gli occhiali civettuoli e il cappello celebrativo. Sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per questo weekend ...