Rugby | Top 10 | Calvisano a valanga | bene Petrarca Padova e Valorugby | stecca di nuovo Rovigo

(Di sabato 19 dicembre 2020) Si è conclusa la settima giornata del massimo campionato italiano die la notizia è il secondo ko consecutivo per il, che dopo la sconfitta nel derby concede anche a Piacenza contro i Lyons. Vittorie, invece, per, ValoReggio Emilia e Viadana.che mantiene, però, ancora la vetta (anche se la classifica è falsata dalle tante partite che sono da recuperare causa Covid-19, ndr.) con 16 punti, precedendo di un punto, mentre alle loro spalle ci sono Mogliano (13),e Lyons Piacenza (entrambe 12), seguite da Colorno (10), Valo, Viadana (9), Fiamme Oro (5) e Lazio (0). Con una difesa all’arma bianca ...

Si è conclusa la settima giornata del massimo campionato italiano di rugby e la notizia è il secondo ko consecutivo per il Rovigo, che dopo la sconfitta nel derby con Padova cede anche a Piacenza ...Il Colorno si vede sfilare dalla tasca il derby del Po all’84. In vantaggio 13-0 dopo trentasette minuti nei quali ha avuto un netto predominio per i primi venti, ha chiuso il primo tempo sul 13-5, ma ...