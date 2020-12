Rugby, Challenge Cup 2020-2021: Benetton Treviso-Agen annullata, positivi tra i veneti (Di sabato 19 dicembre 2020) È stato annullato il match in programma questo pomeriggio a Monigo tra la Benetton Treviso e l’Agen. Come spiega il comunicato stampa pubblicato poco fa dalla società biancoverde, infatti, l’EPCR, informata delle positività COVID-19 del Benetton Rugby, ha deciso di annullare la gara di European Rugby Challenge Cup contro Agen valida per il secondo turno della fase preliminare. Secondo il suo protocollo COVID-19, l’EPCR convocherà il Comitato per la Risoluzione dei Risultati per determinare il risultato della gara annullata. La decisione del Comitato sarà comunicata non appena possibile. Probabile, purtroppo, che l’EPCR dia la vittoria a tavolino ai francesi, complicando così in maniera seria la corsa ai playoff del ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) È stato annullato il match in programma questo pomeriggio a Monigo tra lae l’. Come spiega il comunicato stampa pubblicato poco fa dalla società biancoverde, infatti, l’EPCR, informata delletà COVID-19 del, ha deciso di annullare la gara di EuropeanCup controvalida per il secondo turno della fase preliminare. Secondo il suo protocollo COVID-19, l’EPCR convocherà il Comitato per la Risoluzione dei Risultati per determinare il risultato della gara. La decisione del Comitato sarà comunicata non appena possibile. Probabile, purtroppo, che l’EPCR dia la vittoria a tavolino ai francesi, complicando così in maniera seria la corsa ai playoff del ...

