Ronaldo deciso: vuole acquistare lo stadio del Valladolid per 21 milioni di euro (Di sabato 19 dicembre 2020) Qualche giorno fa, l'ex attaccante dell'Inter Ronaldo è andato a una conferenza stampa per affermare di avere ancora l'idea di acquistare il New Jose Zorrilla Stadium di Valladolid. Sebbene la pandemia abbia colpito duramente nel 2020 e le squadre di calcio ne abbiano subito le conseguenze, l'idea di acquistare lo stadio a pieno titolo non esce dalla testa di Ronaldo che è presidente del Real Valladolid.In Comune, che è proprietario della struttura di 28 mila posti, hanno già confermato che il prezzo è di 21 milioni di euro ma questo Ronaldo lo sa già. Il brasiliano dovrà trovare un accordo con la pubblica amministrazione per poter far fronte ai pagamenti e acquisire lo stadio affinché diventi di sua ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) Qualche giorno fa, l'ex attaccante dell'Interè andato a una conferenza stampa per affermare di avere ancora l'idea diil New Jose Zorrilla Stadium di. Sebbene la pandemia abbia colpito duramente nel 2020 e le squadre di calcio ne abbiano subito le conseguenze, l'idea diloa pieno titolo non esce dalla testa diche è presidente del Real.In Comune, che è proprietario della struttura di 28 mila posti, hanno già confermato che il prezzo è di 21dima questolo sa già. Il brasiliano dovrà trovare un accordo con la pubblica amministrazione per poter far fronte ai pagamenti e acquisire loaffinché diventi di sua ...

