**Roma: Renzi, 'bella notizia su Raggi, città si cambia con voti e non con sentenze'** (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "L'assoluzione di Virginia Raggi è una bellissima notizia: sono contento per lei e per la sua famiglia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari si sconfiggono con la politica, non con la magistratura. Roma deve cambiare sulla base del voto dei cittadini, non delle sentenze dei giudici". Lo scrive su twitter Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "L'assoluzione di Virginiaè una bellissima: sono contento per lei e per la sua famiglia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari si sconfiggono con la politica, non con la magistratura. Roma devere sulla base del voto dei cittadini, non delledei giudici". Lo scrive su twitter Matteo

matteosalvinimi : Mentre governo litiga su poltrone e spalanca i porti, Regione Marche stanzia 10 milioni per la ripartenza delle PMI… - fattoquotidiano : Tiziano Renzi non sarà archiviato come volevano i pm di Roma nel 2018 [di Marco Lillo] - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Delitto Regeni, i pm di Roma: “L’Egitto non trasmette atti significativi dal 2017”. Strano: Ren… - ale06961851 : @matteosalvinimi L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialis… - EnricoFurlan3 : RT @fattoquotidiano: Tiziano Renzi non sarà archiviato come volevano i pm di Roma nel 2018 [di Marco Lillo] -