Roma, i nuovi cestini a forma di urna: non solo brutti, anche (forse) inutili… (FOTO) (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel centro storico di Roma sono arrivati i nuovi cestini in ferro. A renderlo noto è stata proprio la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, con tanto di FOTO e post pubblicati sul proprio profilo Facebook. “Serviranno per fare una prova e se supereranno i test prenderanno il posto dei vecchi in tutto il centro.” Diciamo che la fantomatica prova non è stata brillantemente superata. Difatti come si può vedere nelle FOTO, più che contenitori dell’immondizia sembrano essere dei tavolini dove la spazzatura può essere solo poggiata. I rifiuti infatti vengono accumulati, non passando in modo adeguato nella rientranza. Tuttavia anche se i cestini di dubbia utilità non hanno messo d’accordo tutti, Taffo, la ditta di pompe funebri celebre per le sue campagne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel centro storico disono arrivati iin ferro. A renderlo noto è stata proprio la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, con tanto die post pubblicati sul proprio profilo Facebook. “Serviranno per fare una prova e se supereranno i test prenderanno il posto dei vecchi in tutto il centro.” Diciamo che la fantomatica prova non è stata brillantemente superata. Difatti come si può vedere nelle, più che contenitori dell’immondizia sembrano essere dei tavolini dove la spazzatura può esserepoggiata. I rifiuti infatti vengono accumulati, non passando in modo adeguato nella rientranza. Tuttaviase idi dubbia utilità non hanno messo d’accordo tutti, Taffo, la ditta di pompe funebri celebre per le sue campagne ...

Roma : ?? Rigenerazione urbana, al via progetto di riqualificazione dell'ex Caserma Guido Reni. Previsti nuovi spazi pubbli… - Tg3web : Dall'inchiesta sull'uccisione di Giulio Regeni, chiusa dalla Procura Di Roma, emergono nuovi dettagli. Un sesto uom… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, i nuovi cestini a forma di urna: non solo brutti, anche (forse) inutili… (FOTO) - CorriereCitta : Roma, i nuovi cestini a forma di urna: non solo brutti, anche (forse) inutili… (FOTO) - CittadinidiTwtt : RT @Roma: ?? Rigenerazione urbana, al via progetto di riqualificazione dell'ex Caserma Guido Reni. Previsti nuovi spazi pubblici, biblioteca… -