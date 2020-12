Roma, “è qui la festa?”: party illegali invadono la capitale in barba alle norme anti-covid (Di sabato 19 dicembre 2020) Continuano ad avvenire feste private e comportamenti in violazione delle misure per la tutela della salute pubblica: questa notte due gli interventi, a breve distanza l’uno dall’altro ed entrambi in pieno Centro Storico, da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma capitale per eventi in corso di svolgimento all’interno di strutture ricettive. Il primo intervento in una casa vacanze, dove gli agenti della Polizia Locale hanno trovato una decina di ragazzi che avevano organizzato una festa. Alcuni, all’arrivo della pattuglia, si sono nascosti in terrazzo ma sono stati tutti identificati e sanzionati. Tra loro anche dei minorenni affidati ai rispettivi genitori. Poco dopo e non distante dalla casa vacanze, i caschi bianchi sono intervenuti presso un affittacamere dove era in corso un evento con la presenza di un gruppo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020) Continuano ad avvenire feste private e comportamenti in violazione delle misure per la tutela della salute pubblica: questa notte due gli interventi, a breve distanza l’uno dall’altro ed entrambi in pieno Centro Storico, da parte delle pattuglie della Polizia Locale diper eventi in corso di svolgimento all’interno di strutture ricettive. Il primo intervento in una casa vacanze, dove gli agenti della Polizia Locale hanno trovato una decina di ragazzi che avevano organizzato una. Alcuni, all’arrivo della pattuglia, si sono nascosti in terrazzo ma sono stati tutti identificati e sanzionati. Tra loro anche dei minorenni affidati ai rispettivi genitori. Poco dopo e non distante dalla casa vacanze, i caschi bianchi sono intervenuti presso un affittacamere dove era in corso un evento con la presenza di un gruppo di ...

