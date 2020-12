Roma: D'Incà, 'bellissima notizia, conferma trasparenza operato Raggi' (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "L'assoluzione di Virginia Raggi in appello è una notizia bellissima che conferma la trasparenza del suo operato. Roma è una città complessa e Virginia la sta amministrando con tanta dedizione e tanto coRaggio". Lo scrive su twitter il ministro Federico D'Incà. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020), 19 dic. (Adnkronos) - "L'assoluzione di Virginiain appello è unacheladel suoè una città complessa e Virginia la sta amministrando con tanta dedizione e tanto coo". Lo scrive su twitter il ministro Federico D'

