Roma: Della Vedova, 'bene Raggi ma M5S ha alimentato mostro giustizialismo' (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. Adnkronos) - "Prima di tutto sono contento perché a differenza loro, io sono sempre stato garantista anche nei loro confronti. Ma ormai il danno è fatto. I 5 Stelle hanno alimentato il mostro del giustizialismo e se pure le vicende giudiziarie che hanno coinvolto sia Raggi che Appendino dovessero farli ricredere, il danno è fatto". benedetto Della Vedova di Più Europa parla così all'Adnkronos dell'assoluzione di Virginia Raggi. Vicende, quelle di Raggi e Appendino, che sono "l'ennesima dimostrazione che non c'è nessuna diversità tra loro e gli altri. Quando amministri, i problemi con la giustizia possono capitare. Loro sono arrivati al governo agitando la forca ma poi trovi sempre uno più puro che ti ...

