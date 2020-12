Roma, controlli nelle vie dello shopping. Nel mirino anche il litorale (Di sabato 19 dicembre 2020) Altro weekend di controlli nella Capitale per prevenire il rischio di assembramenti e per garantire il rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID 19, così come disposto con apposita ordinanza dal Questore. Occhi puntati oggi come domani sulle principali vie e piazze dello shopping Romano, da via Cola di Rienzo a via Ottaviano, via Candia, piazza di Spagna, area Tridente, area via del Corso. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 1.410 nuovi casi. D’Amato: ‘Massimo rigore, evitare gli assembramenti’ A garantire che gli acquisti nelle principali strade a vocazione commerciale vengano effettuati senza assembramenti e tramite il corretto uso dei dispositivi individuale di protezione, saranno gli agenti della Polizia di Stato in collaborazione con i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020) Altro weekend dinella Capitale per prevenire il rischio di assembramenti e per garantire il rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID 19, così come disposto con apposita ordinanza dal Questore. Occhi puntati oggi come domani sulle principali vie e piazzeno, da via Cola di Rienzo a via Ottaviano, via Candia, piazza di Spagna, area Tridente, area via del Corso. Leggi: Coronavirus, oggi nel Lazio 1.410 nuovi casi. D’Amato: ‘Massimo rigore, evitare gli assembramenti’ A garantire che gli acquistiprincipali strade a vocazione commerciale vengano effettuati senza assembramenti e tramite il corretto uso dei dispositivi individuale di protezione, saranno gli agenti della Polizia di Stato in collaborazione con i ...

CorriereCitta : Roma, controlli nelle vie dello shopping. Nel mirino anche il litorale - HikariNoDarkOrb : @Levati4 @Giordan80 @matteosalvinimi @Pres_Casellati Sarebbero serviti più controlli e multe quando serviva. A otto… - lorenzowanderer : Aggiungerei...e che Polizia di Roma Capitale...già Vigili Urbani...non passano per controlli e multe...e se passano… - zazoomblog : Roma 7 persone sanzionate e bar chiuso per 3 giorni: aumentano i controlli per il rispetto delle norme anti-covid -… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, 7 persone sanzionate e bar chiuso per 3 giorni: aumentano i controlli per il rispetto delle norme anti-covid https… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Covid Roma, controlli anti assembramento dei carabinieri in Centro Il Messaggero Coronavirus, cinque ragazzi sorpresi in piazza di notte, un cliente dentro un bar: multati

Il bilancio dei controlli dei carabinieri per il rispetto delle normative anti Covid nei quartieri Quadraro e Centocelle ...

Natale: da Nord a Sud è caccia al regalo, auto incolonnate e folla nelle vie dello shopping

Particolare attenzione alle strade a maggior interesse commerciale, tra cui la zona di Boccea, via Cola di Rienzo, via Appia e il Tridente, dove è scattato il dispositivo di controllo interforze ...

Il bilancio dei controlli dei carabinieri per il rispetto delle normative anti Covid nei quartieri Quadraro e Centocelle ...Particolare attenzione alle strade a maggior interesse commerciale, tra cui la zona di Boccea, via Cola di Rienzo, via Appia e il Tridente, dove è scattato il dispositivo di controllo interforze ...