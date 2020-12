Roma: Cento, 'bene assoluzione Raggi, ora sfidiamola per futuro città' (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “L'assoluzione di Virginia Raggi è una notizia positiva per lei e per quanti ritengono che la battaglia politica si fa non sulle iniziative della magistratura ma sui problemi e diverse soluzioni da mettere in campo. Ora come è giusto che sia il confronto deve tornare sul terreno delle prossime elezioni amministrative". Così Paolo Cento responsabile nazionale Enti Locali di Sinistra Italiana. “Ora occorre riprendere subito - conclude l'esponente di Leu - il lavoro per una coalizione democratica e progressista alternativa alle destre e al disastro amministrativo e gestionale di questi anni della sindaca e della sua maggioranza M5S”. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020), 19 dic. (Adnkronos) - “L'di Virginiaè una notizia positiva per lei e per quanti ritengono che la battaglia politica si fa non sulle iniziative della magistratura ma sui problemi e diverse soluzioni da mettere in campo. Ora come è giusto che sia il confronto deve tornare sul terreno delle prossime elezioni amministrative". Così Paoloresponsabile nazionale Enti Locali di Sinistra Italiana. “Ora occorre riprendere subito - conclude l'esponente di Leu - il lavoro per una coalizione democratica e progressista alternativa alle destre e al disastro amministrativo e gestionale di questi anni della sindaca e della sua maggioranza M5S”.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cento Roma: Cento, 'bene assoluzione Raggi, ora sfidiamola per futuro città' Il Tempo Natale a Roma, traffico e folla in Centro

Traffico intenso in diverse zone della Capitale e in molti a passeggio nelle vie dello shopping nell'ultimo sabato prima di Natale. Decine gli interventi da parte delle pattuglie della ...

Guidonia, strisce blu: il Comune rimette la sosta a pagamento. I cittadini. «Farlo ora è una follia»

Ora il Comune ci riprova: probabilmente un modo per incassare di più. Allora si preferì istituire una zona a disco orario in Centro e nelle strade vicino al Municipio. Su via Roma il piano fu ...

