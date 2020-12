Roberto Farnesi malattia imbarazzante | «Viso e collo gonfiati a dismisura | ero irriconoscibile»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 19 dicembre 2020) Qualche tempo fa ad “Ok Salute e Benessere”, protagonista della soap opera di Raiuno “Il Paradiso delle signore”, ha parlato senza difficoltà della sua particolare allergia. Un problema scoperto all’età di otto anni. Da allora nella vita e sul set l’attore toscano non gira mai senza antistaminici in tasca. Di che si tratta? Eccoci pronti a svelare la vostra curiosità. leggi anche l’articolo —>a “Oggi è un altro giorno” si sbottona: anticipazioni su ‘Il Paradiso delle signore” «Cosa può esserci di più divertente per un ragazzino di otto anni che trascorrere una giornata in una scuderia a stretto contatto con i cavalli, aiutando addirittura gli allevatori a strigliarli, nutrirli, sellarli? Fin da piccolo ho avuto una gran passione per questi animali così fieri ed eleganti, e mi ...