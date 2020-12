Ritorno in classe, Bonaccini svela: “Alcune regioni vorrebbero il 50% delle lezioni in presenza” (Di sabato 19 dicembre 2020) "Pronti a riapriere il 7 gennaio", ma alcuni presidenti di Regione "forse preferirebbero il 50%" di lezioni in presenza. Secondo Stefano Bonaccini comunque "l'importante sarebbe partire e non aver timore di dover richiudere. Perché i nostri studenti hanno già fatto abbastanza lezioni a distanza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 dicembre 2020) "Pronti a riapriere il 7 gennaio", ma alcuni presidenti di Regione "forse preferirebbero il 50%" diin. Secondo Stefanocomunque "l'importante sarebbe partire e non aver timore di dover richiudere. Perché i nostri studenti hanno già fatto abbastanzaa distanza". L'articolo .

