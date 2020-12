RISULTATI SERIE B | CLASSIFICA Live score diretta gol | Pescara e Monza sul pari

(Di sabato 19 dicembre 2020)B,gol: prendono il via i match della 13esima giornata. In attesa dei primi gol, focus sul

SerieA : Si conclude la 12ª giornata di #SerieATIM: ecco i risultati finali! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per… - SerieA : Fischio finale sull'11ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A… - zazoomblog : Serie B i risultati della 13° giornata: lEmpoli resta primo - #Serie #risultati #della #giornata: - skillandbet : ?? Serie A ???? ?? - ForzaNocerina : Serie D Girone G i risultati degli anticipi -

Ultime Notizie dalla rete : RISULTATI SERIE

Goal.com

Emergenza per tutte e due le formazioni. Inzaghi deve fare i conti con il dubbio Acerbi che verrà sciolto solo nella rifinitura di domenica: se non dovesse farcela, è pronto a prendere il suo posto We ...Si gioca la 16a in serie C Girone B. Rinviata la partita tra Matelica e Carpi. 18 giocatori della squadra emiliana, più l’allenatore Poschesci sono risultati ...