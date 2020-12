Risultati anticipi Serie C, tante le sorprese in vetta (Di sabato 19 dicembre 2020) I Risultati degli anticipi di questa 16a giornata di Serie C offrono moltissime sorprese e qualche conferma. Vincono quasi tutte le squadre di alta classifica, con qualche stupefacente testacoda. Tanti i pareggi ed i gol, un solo 0-0. Si accende ancora di più la sfida per la classifica di capocannoniere. Risultati anticipi Girone A Convincente vittoria, nel Girone A, del Lecco sulla Pro Vercelli per 2-0, che gli permette di scavalcarla in classifica. Ora le due squadre sono appaiate al quarto posto con 27 punti. Lecco che sistema la pratica solo nel secondo tempo grazie ai gol di Capogna e Iocolano. Mantiene però il terzo posto la Carrarese che segna al 57? con Infantino e protegge il risultato fino al fischio finale. Tra Giana Erminio ed Olbia vince la paura, regalandoci uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Ideglidi questa 16a giornata diC offrono moltissimee qualche conferma. Vincono quasi tutte le squadre di alta classifica, con qualche stupefacente testacoda. Tanti i pareggi ed i gol, un solo 0-0. Si accende ancora di più la sfida per la classifica di capocannoniere.Girone A Convincente vittoria, nel Girone A, del Lecco sulla Pro Vercelli per 2-0, che gli permette di scavalcarla in classifica. Ora le due squadre sono appaiate al quarto posto con 27 punti. Lecco che sistema la pratica solo nel secondo tempo grazie ai gol di Capogna e Iocolano. Mantiene però il terzo posto la Carrarese che segna al 57? con Infantino e protegge il risultato fino al fischio finale. Tra Giana Erminio ed Olbia vince la paura, regalandoci uno ...

Sportflash24 : #SerieA, partite 19 dic. 20: #Juve e #Sampdoria vincenti negli anticipi del sabato, valevoli per la 13^ giornata >… - UnioneSarda : #SerieA, i risultati degli anticipi - sportnotizie24 : #SerieA, anticipi 13ª giornata: #Juventus a valanga, vince ancora la #Samp. Finisce pari a Firenze #ParmaJuve… - TernanaNews : Serie C/C - Due pareggi negli anticipi di oggi: i risultati - sportavellino : Serie C, gir. C: i risultati degli anticipi di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati anticipi Il Monza cade a Pescara, perde anche il Lecce. L'Empoli resta primo La Gazzetta dello Sport Serie A, anticipi 13ª giornata: Juventus a valanga, vince ancora la Samp. Finisce pari a Firenze

TAGS anticipi e posticipi Serie A 2020-2021 calendario Serie A 2020-2021 classifica aggiornata 2020-2021 risultati serie A 2020-2021 risultato Parma-Juventus ...

Serie A, vince la Samp, pari tra Fiorentina e Verona

Si sono conclusi i due anticipi del sabato di Serie A. Risultati che hanno visto la Fiorentina e il Verona, impegnate nella sfida delle 15:00, pareggiare 1-1 con le reti di Veloso e Vlahovic. La Sampd ...

TAGS anticipi e posticipi Serie A 2020-2021 calendario Serie A 2020-2021 classifica aggiornata 2020-2021 risultati serie A 2020-2021 risultato Parma-Juventus ...Si sono conclusi i due anticipi del sabato di Serie A. Risultati che hanno visto la Fiorentina e il Verona, impegnate nella sfida delle 15:00, pareggiare 1-1 con le reti di Veloso e Vlahovic. La Sampd ...