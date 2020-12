Risale l' indice di trasmissibilità Il Cts richiama all' attenzione

(Di sabato 19 dicembre 2020) La curva dei contagi è in leggera ma decisa crescita. Il commissario all'emergenza Arcuri ha ribadito che una terza ondata a gennaio metterebbe in pericolo il piano vaccini

PrimoPianoMolis : Risale l’Rt: «Soglia di sicurezza lontana», in Molise invece l’indice scende a 1.18 - SorellaBaderla : RT @PietroTerna: H. 18 conferenza ISS. Brusaferro: l'indice Rt che aumenta 'elemento di grave preoccupazione'. Rezza: 'un Rt che tende a ri… - Ciribini : RT @PietroTerna: H. 18 conferenza ISS. Brusaferro: l'indice Rt che aumenta 'elemento di grave preoccupazione'. Rezza: 'un Rt che tende a ri… - g_zerbato : RT @PietroTerna: H. 18 conferenza ISS. Brusaferro: l'indice Rt che aumenta 'elemento di grave preoccupazione'. Rezza: 'un Rt che tende a ri… - MarcoCantamessa : RT @PietroTerna: H. 18 conferenza ISS. Brusaferro: l'indice Rt che aumenta 'elemento di grave preoccupazione'. Rezza: 'un Rt che tende a ri… -

(La Voce di Manduria) Percentuale di tanmponi in risalita in Puglia: secondo l'ultimo bollettino Covid della Regione, su 9.346 test per l'infezione sono stati registrati 1314 casi positivi, pari al 14 ...Mercati deboli nella seduta di venerdì 18 dicembre tra tensioni Usa-Cina sul tech e fiducia imprese tedesche. Focus su contagi e vaccinazione anti-Covid, con l’Europa che accorcia i tempi. Aspettando ...