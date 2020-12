Revenge porn, la madre di Tiziana Cantone: “Sulla morte di mia figlia ancora troppi misteri” (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mia figlia non si è suicidata” lo ha detto in un’intervista a iNews24.it Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, trovata morta il 13 settembre 2016 dopo anni di umiliazioni dovute video di Revenge porn pubblicati su diversi social network e testate giornalistiche online. La mamma ha commentato le indagini per frode processuale riaperte di recente: “Era stata sequestrata una scheda Vodafone insieme all’iPhone e ne hanno restituita una bianca (o vuota ndr) e non quella indicata nei documenti della polizia giudiziaria. Quando ho provato a usarla, non riuscivo ad accedere. Non ci sono più molte foto, la rubrica, non esiste quasi più niente, eppure mia figlia utilizzava quello smartphone da tanti anni. Questa cosa è molto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mianon si è suicidata” lo ha detto in un’intervista a iNews24.it Maria Teresa Giglio,di, trovata morta il 13 settembre 2016 dopo anni di umiliazioni dovute video dipubblicati su diversi social network e testate giornalistiche online. La mamma ha commentato le indagini per frode processuale riaperte di recente: “Era stata sequestrata una scheda Vodafone insieme all’iPhone e ne hanno restituita una bianca (o vuota ndr) e non quella indicata nei documenti della polizia giudiziaria. Quando ho provato a usarla, non riuscivo ad accedere. Non ci sono più molte foto, la rubrica, non esiste quasi più niente, eppure miautilizzava quello smartphone da tanti anni. Questa cosa è molto ...

