Renzi, terza ondata e riapertura scuole: tutte le incognite di Conte (Di sabato 19 dicembre 2020) Il primo ostacolo sul cammino del Governo ha un nome e un cognome, quello del leader di IV Matteo Renzi che a pochi giorni dal Natale ha deciso di provare a guastare la festa di Conte. Dal Mes alla gestione del Recovery Fund che passa per la bocciatura della cabina di regia, le richieste dell’ex Presidente del Consiglio sono chiare, messe addirittura nero su bianco in una lettera pubblicata integralmente su facebook dallo stesso Renzi che ha deciso di giocare a carte scoperte. Comunque vogliate chiamarlo, l’ultimatum è servito e da IV si attendono risposte concrete entro il 6 gennaio. Oppure il Governo va a casa. Il Presidente del Consiglio – che ieri sera ha parlato di nuovo agli italiani per comunicare la nuova stretta in vista delle festività di Natale – prova a gettare acqua sul fuoco ma la bomba è lì, pronta ad esplodere. Ma ... Leggi su quifinanza (Di sabato 19 dicembre 2020) Il primo ostacolo sul cammino del Governo ha un nome e un cognome, quello del leader di IV Matteoche a pochi giorni dal Natale ha deciso di provare a guastare la festa di. Dal Mes alla gestione del Recovery Fund che passa per la bocciatura della cabina di regia, le richieste dell’ex Presidente del Consiglio sono chiare, messe addirittura nero su bianco in una lettera pubblicata integralmente su facebook dallo stessoche ha deciso di giocare a carte scoperte. Comunque vogliate chiamarlo, l’ultimatum è servito e da IV si attendono risposte concrete entro il 6 gennaio. Oppure il Governo va a casa. Il Presidente del Consiglio – che ieri sera ha parlato di nuovo agli italiani per comunicare la nuova stretta in vista delle festività di Natale – prova a gettare acqua sul fuoco ma la bomba è lì, pronta ad esplodere. Ma ...

CarloSaletta : @lucadecarolis 1)Con la crisi si andrà dritti al voto; 2)Renzi & Co, spariranno; 3)Renzi non potrà garantire i vot… - Invinctus1 : @64domenico @lombarda38 @matteorenzi Ma che ne può sapere una con la terza media dell’agricoltura ? Lei ha fatto so… - Rosella_Bnr : @roma_paoletta @silviaaaaa28 @P_M_1960 @MariaConversano Mai difeso Renzi e mai votato. Sono una e non un gruppo. De… - ennioRizzi20 : RT @ennioRizzi20: CONTE E RENZI E I LORO BISTICCI FASULLI X RIMANERE INCOLLATI ALLE LORO POLTRONE.E IL PAESE CHE STA ANDANDO IN MALORA. PR… - ennioRizzi20 : CONTE E RENZI E I LORO BISTICCI FASULLI X RIMANERE INCOLLATI ALLE LORO POLTRONE.E IL PAESE CHE STA ANDANDO IN MALO… -