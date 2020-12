Regione va contro il Governo e cambia colore: firmata ordinanza poco fa (Di sabato 19 dicembre 2020) La Campania resta zona arancione fino al 24 dicembre. Lo ha deciso l'Unità di Crisi della Regione, riunita questa mattina, confermando le limitazioni già in vigore con l'attuale fascia di rischio che sarebbe decaduta a mezzanotte di oggi causa non rinnovo dell'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. E così, nuova ordinanza ma regionale: nell'atto, il numero 98 del 19 dicembre, firmato dal presidente Vincenzo De Luca, sono previste altre misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 fino alla Vigilia di Natale. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale: quindi non ci saranno soldi della Regione. «La Campania non cambia colore, rimane come è adesso: arancione. Fino al 24, poi si adottano le misure anti-Covid ... Leggi su howtodofor (Di sabato 19 dicembre 2020) La Campania resta zona arancione fino al 24 dicembre. Lo ha deciso l'Unità di Crisi della, riunita questa mattina, confermando le limitazioni già in vigore con l'attuale fascia di rischio che sarebbe decaduta a mezzanotte di oggi causa non rinnovo dell'del ministro della Salute Roberto Speranza. E così, nuovama regionale: nell'atto, il numero 98 del 19 dicembre, firmato dal presidente Vincenzo De Luca, sono previste altre misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 fino alla Vigilia di Natale. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale: quindi non ci saranno soldi della. «La Campania non, rimane come è adesso: arancione. Fino al 24, poi si adottano le misure anti-Covid ...

Regione_Sicilia : RT @MinisteroSalute: ??Anche durante gli acquisti natalizi ricorda di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evita… - PittoreMarino : “I Cittadini contro le mafie e la corruzione” – Giuseppe Marino Referente Regionale per la Regione Toscana - angela66762414 : RT @francesco088661: TUTTI, dico TUTTI, i VENERDÌ, Tv7 si SCAGLIA contro la LOMBARDIA. VENERDÌ, 18 dicembre é il turno del VENETO. Sindacat… - GiSeeOneD : @madrockworld Il dpcm non c'entra nulla. La Campania sarebbe dovuta diventare gialla a prescindere, come si sapeva… - antennatre : BELLUNO | IN PIAZZA DEI MARTIRI LA PROTESTA CONTRO LE RESTRIZIONI DI GOVERNO E REGIONE E LA STAMPA -

Ultime Notizie dalla rete : Regione contro Proteste e striscioni contro Zaia: «Troppe chiacchiere, l'ordinanza affonda la regione» TrevisoToday Decreto Natale, sì alle seconde case: ma dai pranzi ai nonni i divieti sono aggirabili

Fatta la legge trovato l’inganno. Non stupisce davvero più nessuno ma anche dopo l’ultimo decreto ad impazzare è il toto-falla. Ovvero la ricerca delle zone grigie ...

Napoli, il Comune contro la decisione della Regione: “Ritiri subito l’ordinanza”

Napoli – Dopo il blocco stradale dei ristoratori napoletani, ancora in corso sul lungomare, arriva il duro attacco dell'assessore al Commercio del Comune di ...

Fatta la legge trovato l’inganno. Non stupisce davvero più nessuno ma anche dopo l’ultimo decreto ad impazzare è il toto-falla. Ovvero la ricerca delle zone grigie ...Napoli – Dopo il blocco stradale dei ristoratori napoletani, ancora in corso sul lungomare, arriva il duro attacco dell'assessore al Commercio del Comune di ...