Reggina Cittadella, partita rinviata alle 21:30 del 19 dicembre (Di sabato 19 dicembre 2020) La partita di Serie B Reggina-Cittadella è stata rinviata alle ore 21:30 del 19 dicembre. Inizialmente la gara era stata schedulata alle ore 14:00. Le squadre non hanno ancora diffuso un comunicato in cui spiegano le motivazioni della decisione. La partita Reggina-Cittadella è stata rinviata alle ore 21:30 del 19 dicembre 2020. Entrambe le squadre L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Ladi Serie Bè stataore 21:30 del 19. Inizialmente la gara era stata schedulataore 14:00. Le squadre non hanno ancora diffuso un comunicato in cui spiegano le motivazioni della decisione. Laè stataore 21:30 del 192020. Entrambe le squadre L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

regginalife : La partita non si giocherà alle ore 14. #Reggina #Reggina1914 #SerieB - SerieBNewsCom : ?? #SerieB, #RegginaCittadella rinviata: emersi positivi al #coronavirus - reggiotv : Reggio Calabria. La gara tra Reggina-Cittadella, valida per il tredicesimo turno del campionato di Serie BKT e… - GoalItalia : Slitta il calcio d'inizio di Reggina-Cittadella: appuntamento al 2021? ?? - pietroscogna : Reggina-Cittadella è stata rinviata alle 21.30 per attendere l'esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti i gioc… -