Reggina-Cittadella: le formazioni ufficiali (Di sabato 19 dicembre 2020) Si appresta a cominciare l'ultima gara del tredicesimo turno di Serie B, Reggina-Cittadella. La prima di Baroni sulla panchina granata era prevista alle 14.00 ma il calcio d'inizio è slittato alle 21.30 per attendere gli esiti di un nuovo giro di tamponi. Ecco le scelte dei due allenatori: Reggina (4-4-2): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Rolando, De Rose, Crisetig, Liotti; Lafferty, Rivas. All. Baroni. Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Vita, Proia, Gargiulo; Branca; Tavernelli, Tsadjout. All. Venturato.

