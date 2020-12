Rainbow Six Siege festeggia il quinto anniversario con la modalità Legacy Arcade, un ritorno alle origini a tempo limitato (Di sabato 19 dicembre 2020) Ubisoft ha voluto celebrare il quinto anniversario del suo pupillo, Rainbow Six Siege, introducendo una modalità a tempo limitato che, sicuramente, scatenerà un brivido di nostalgia nell'anima dei videogiocatori più affezionati a questo titolo. Intitolata Legacy Arcade, si tratta di una modalità alternativa che riporta Rainbow Six Siege indietro nel tempo, più precisamente all'Anno 1. Cosa vogliamo dire con questo? Molto semplicemente, in questa modalità il gioco "perderà" ben 4 anni di aggiornamenti: si potranno usare solo i 20 operatori originali e solo le armi presenti nei primi mesi di vita. Anche le mappe di gioco subiranno il "rollback": si potrà ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 dicembre 2020) Ubisoft ha voluto celebrare ildel suo pupillo,Six, introducendo unache, sicuramente, scatenerà un brivido di nostalgia nell'anima dei videogiocatori più affezionati a questo titolo. Intitolata, si tratta di unaalternativa che riportaSixindietro nel, più precisamente all'Anno 1. Cosa vogliamo dire con questo? Molto semplicemente, in questail gioco "perderà" ben 4 anni di aggiornamenti: si potranno usare solo i 20 operatori originali e solo le armi presenti nei primi mesi di vita. Anche le mappe di gioco subiranno il "rollback": si potrà ...

Renatin95713944 : RT @DeugemoTwo: I @mkersofficial di Rainbow Six Siege a un passo dalla qualificazione al Six Invitational. Battuti già Rogue e Chaos, non… - Eurogamer_it : #RainbowSixSiege festeggia l'anniversario con la modalità Legacy Arcade, un ritorno alle origini a tempo limitato. - AsmoEdit : RT @DeugemoTwo: I @mkersofficial di Rainbow Six Siege a un passo dalla qualificazione al Six Invitational. Battuti già Rogue e Chaos, non… - bruunor6 : RT @DeugemoTwo: I @mkersofficial di Rainbow Six Siege a un passo dalla qualificazione al Six Invitational. Battuti già Rogue e Chaos, non… - mkersofficial : RT @DeugemoTwo: I @mkersofficial di Rainbow Six Siege a un passo dalla qualificazione al Six Invitational. Battuti già Rogue e Chaos, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Rainbow Six Rainbow Six Siege rinvia il mondiale al 2022 La Gazzetta dello Sport Rainbow Six Siege festeggia il quinto anniversario con la modalità Legacy Arcade, un ritorno alle origini a tempo limitato

Ubisoft ha voluto celebrare il quinto anniversario del suo pupillo, Rainbow Six Siege, introducendo una modalità a tempo limitato che, sicuramente, scatenerà un brivido di nostalgia nell'anima dei ...

Rainbow Six celebra il 5° anniversario con una modalità che lo porta indietro nel tempo

Ubisoft ha lanciato la modalità Arcade di Rainbow Six Siege che lo riporta indietro nel tempo a cinque anni fa.

Ubisoft ha voluto celebrare il quinto anniversario del suo pupillo, Rainbow Six Siege, introducendo una modalità a tempo limitato che, sicuramente, scatenerà un brivido di nostalgia nell'anima dei ...Ubisoft ha lanciato la modalità Arcade di Rainbow Six Siege che lo riporta indietro nel tempo a cinque anni fa.