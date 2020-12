“Quante volte lo facciamo…”. Lory Del Santo e Marco, il suo toy boy (29enne): la rivelazione bollente (Di sabato 19 dicembre 2020) Ormai si frequentano da sette anni e sono più affiatati che mai nonostante la differenza di età. Stiamo parlando di Lory Del Santo e del suo fidanzato Marco Cucolo. Il giovane napoletano è stato una roccia per Lory soprattutto dopo la scomparsa di Loren, che si è suicidato nel 2018. In una recente intervista rilasciata a Novella 2000 Lory Del Santo ha assicurato che con Marco Cucolo non c’è mai stata una crisi nonostante la lunga relazione d’amore. I due hanno sempre avuto un’ottima intesa, dentro e fuori il letto. E la convivenza a Milano procede a meraviglia ormai da tempo. Si era anche parlato della possibilità di adottare una bambina per poter allargare la famiglia: tuttavia è stato scelto di rinviare questo progetto. Lory ha vissuto la tragedia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Ormai si frequentano da sette anni e sono più affiatati che mai nonostante la differenza di età. Stiamo parlando diDele del suo fidanzatoCucolo. Il giovane napoletano è stato una roccia persoprattutto dopo la scomparsa di Loren, che si è suicidato nel 2018. In una recente intervista rilasciata a Novella 2000Delha assicurato che conCucolo non c’è mai stata una crisi nonostante la lunga relazione d’amore. I due hanno sempre avuto un’ottima intesa, dentro e fuori il letto. E la convivenza a Milano procede a meraviglia ormai da tempo. Si era anche parlato della possibilità di adottare una bambina per poter allargare la famiglia: tuttavia è stato scelto di rinviare questo progetto.ha vissuto la tragedia ...

NetflixIT : Il weekend è quel momento della settimana in cui puoi cliccare su “Prossimo episodio” quante volte vuoi, senza sentirti in colpa. - buffy_29 : Fai la brava. Non esagerare. Comportati bene. La gente cosa penserà di te? Quante volte ho sentito queste parole.… - geefromearth : RT @gandalfclaw: ???? TOP 30 MIGLIORI PERSONAGGI GRIGI ???? votate quante volte volete e retwittate così che più persone possano vederlo! il… - diario_lunatico : @ootw1989wd @TSwiftFTC Non so quante volte ho ascoltato evermore e willow su spotify e niente: gli italiani devono… - VickyAnnie : Anche voi avete I gruppi con la gente che si sta organizzando per trovarsi a capodanno/durante le feste perché 'tan… -

Ultime Notizie dalla rete : Quante volte Quante volte si può riutilizzare la bustina del tè? Proiezioni di Borsa Vaccino, il professore di Oxford: «Questo virus muta troppe volte, il siero potrebbe non essere risolutivo»

Un professore di Oxford mette tutti in guardia: le mutazioni di Covid potrebbero rendere inutilizzabile il vaccino. Richard Moxon - fondatore dell'Oxford Vaccine Group - ha detto ...

Brindare all'italiana. Piccolo viaggio tra gli spumanti

“Facciamo un brindisi”. Quante volte abbiamo sentito o pronunciato questa frase. Ma da dove deriva questo modo di dire? Non certo dalla città pugliese, ma dalla parola spagnola ...

Un professore di Oxford mette tutti in guardia: le mutazioni di Covid potrebbero rendere inutilizzabile il vaccino. Richard Moxon - fondatore dell'Oxford Vaccine Group - ha detto ...“Facciamo un brindisi”. Quante volte abbiamo sentito o pronunciato questa frase. Ma da dove deriva questo modo di dire? Non certo dalla città pugliese, ma dalla parola spagnola ...