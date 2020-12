Quagliarella | “Vittoria importante | siamo un gruppo vero Scadenza? Ho un patto col presidente”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 19 dicembre 2020) Fabio, autore del gol del 3-1 della Sampdoria contro il Crotone, ha parlato così dopo la gara ai microfoni di Sky Sport: Partiamo dai numeri. 200 gol in A con la Samp e anche oggi hai fatto gol.“C’è grande passione, voglia di far gol e di dare una mano alla squadra. Oggi eravincere e ciriusciti”. Dobbiamo abituarci a unche entra e risolve le partite?“Io vorrei giocare sempre titolare anche a 50 anni. Poi è giusto che il mister faccia le sue scelte e io le accetto serenamente. Quando sto fuori incito i compagni, questo è essere un”. Ha una data diquesto?“Non lo so, io gioco finché sto bene. Ho uncon il. Lui mi chiede come ...