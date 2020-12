Processo d' appello sul caso Marra | il Pg | ' Condannare Virginia Raggi a 10 mesi'

RaiNews : Dieci mesi di reclusione e pagamento delle spese processuali. È la richiesta arrivata dalla pg Emma D'Ortona nel pr… - simeonestringol : RT @globalistIT: - Sfn1974 : «Condannare Virginia #Raggi a 10 mesi di reclusione»: la richiesta al processo d'appello per il sindaco di Roma sul… - globalistIT : - andrea_falivene : RT @RaiNews: Dieci mesi di reclusione e pagamento delle spese processuali. È la richiesta arrivata dalla pg Emma D'Ortona nel processo d'ap… -

Condannare Virginia Raggi a 10 mesi di reclusione. E’ quanto ha chiesto il sostituto procuratore generale Emma D’Ortona al processo d’Appello che vede imputata la sindaca di Roma per falso in ...Al processo d'Appello per l'inchiesta sulle nomine al Campidoglio, il pg di Roma, Emma D'Ortona, ha chiesto 10 mesi di reclusione per Virginia Raggi. Per il sindaco della Capitale l'accusa è di falso ...