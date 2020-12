PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA Diretta tv | Papu Gomez ancora in panca

(Di sabato 19 dicembre 2020)tv: le ultime indiscrezioni sulle mosse per l'attacco in vista della sfida di domani del Gewiss

SkySport : Probabili formazioni di Parma-Juventus - TifosiBN : ???? #Parma - #Juventus - Le probabili #formazioni ? - ILOVEPACALCIO : Vibonese-Palermo: rosanero in cerca di conferme. Ultime e probabili formazioni - Ilovepalermocalcio - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Verona-Fiorentina, le probabili formazioni secondo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Fantacalcio, #SerieA: le probabili formazioni della tredicesima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico romano dovrebbe confermare quasi in toto la formazione schierata ieri, con giusto i cambi obbligati visti gli infortuni di Pezzella e Scozzarella. Difesa con Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex ...Ancora out Sanchez, mentre Vidal torna a disposizione dopo lo stop. L’Inter cerca i tre punti dopo la vittoria contro il Napoli. Assenze pesanti in difesa per lo Spezia, ma Italiano si affida al ...