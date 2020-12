Premier League, Liverpool a valanga: 7-0 al Crystal Palace (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Liverpool ha vinto 7-0 sul campo del Crystal Palace nell’match delle 13.30 della quattordicesima giornata di Premier League. Reds in vantaggio dopo tre minuti grazie a un gol del giapponese Minamino, poi Mane e Firmino hanno fissato il risultato sul 3-0 prima dell’intervallo. Nella ripresa Henderson, ancora Firmino e una doppietta di Salah hanno chiuso il conto. La squadra di Klopp si porta a + 6 sul Tottenham secondo, in attesa della risposta degli uomini di Mourinho, attesi domani dal difficile test contro il Leicester. Foto: canali ufficiali Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilha vinto 7-0 sul campo delnell’match delle 13.30 della quattordicesima giornata di. Reds in vantaggio dopo tre minuti grazie a un gol del giapponese Minamino, poi Mane e Firmino hanno fissato il risultato sul 3-0 prima dell’intervallo. Nella ripresa Henderson, ancora Firmino e una doppietta di Salah hanno chiuso il conto. La squadra di Klopp si porta a + 6 sul Tottenham secondo, in attesa della risposta degli uomini di Mourinho, attesi domani dal difficile test contro il Leicester. Foto: canali ufficialiL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CB_Ignoranza : Intanto, in un universo parall...ah no è la Premier League. - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Schiacciasassi #Liverpool: 7-0 al #CrystalPalace Doppiette per #Salah e #Firmino #Premier - RaiSport : ? #Liverpool travolgente, 7-0 al #CrystalPalace I '#Reds' si portano a +6 sul #Tottenham che sarà in campo domani… - PerosaSandro : Aah Premier league sua linda - ETGazzetta : Schiacciasassi #Liverpool: 7-0 al #CrystalPalace Doppiette per #Salah e #Firmino #Premier -