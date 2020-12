Premier League 2020/2021: il Manchester City espugna il St. Mary’s Stadium, Southampton ko 1-0 (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Manchester City, reduce da due pareggi consecutivi, torna al successo espugnando 1-0 il St. Mary’s Stadium di Southampton nel match valevole per la quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021. Gli uomini di Pep Guardiola hanno un ottimo approccio alla gara e, dopo soli sedici minuti, trovano la rete del vantaggio con Raheem Sterling su assist del solito Kevin de Bruyne. I padroni di casa accusano il colpo, ma nella ripresa si fanno sentire in zona offensiva creando diversi pericoli dalle parti di Ederson. Alla fine i Citizens portano a casa i tre punti che li proiettano al quinto posto in classifica, ad una sola lunghezza proprio dai Saints. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Il, reduce da due pareggi consecutivi, torna al successondo 1-0 il St.dinel match valevole per la quattordicesima giornata di. Gli uomini di Pep Guardiola hanno un ottimo approccio alla gara e, dopo soli sedici minuti, trovano la rete del vantaggio con Raheem Sterling su assist del solito Kevin de Bruyne. I padroni di casa accusano il colpo, ma nella ripresa si fanno sentire in zona offensiva creando diversi pericoli dalle parti di Ederson. Alla fine i Citizens portano a casa i tre punti che li proiettano al quinto posto in classifica, ad una sola lunghezza proprio dai Saints. SportFace.

Premier League 2020/2021: il Manchester City espugna 1-0 il St. Mary's Stadium, Southampton ko 1-0. Raheem Sterling decide il match delle quattordicesima giornata.

