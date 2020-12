Prandelli: «Stiamo vivendo una situazione particolare, sappiamo dove migliorare» (Di sabato 19 dicembre 2020) Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Hellas Verona. Le sue parole Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni. MATCH – «Nelle ultime due partite ci sono state due ottime prestazioni. Dobbiamo essere incisivi nella parte offensiva, abbiamo fatto un ottimo primo tempo mentre nella ripresa abbiamo portato pochi uomini in area nella ripresa». FIRENZE – «Cosa sento? Un grande senso di responsabilità, maggiore rispetto ad altre squadre. La vivo intensamente, con grande emozione. Ringrazio i tifosi che ci hanno caricato, sappiamo che ci mancano molto. Siamo una delle poche squadre nelle quali il pubblico può influenzare il risultato» ATTACCANTI – «Bonaventura ha un’attitudine ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Cesare, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Hellas Verona. Le sue parole Cesare, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni. MATCH – «Nelle ultime due partite ci sono state due ottime prestazioni. Dobbiamo essere incisivi nella parte offensiva, abbiamo fatto un ottimo primo tempo mentre nella ripresa abbiamo portato pochi uomini in area nella ripresa». FIRENZE – «Cosa sento? Un grande senso di responsabilità, maggiore rispetto ad altre squadre. La vivo intensamente, con grande emozione. Ringrazio i tifosi che ci hanno caricato,che ci mancano molto. Siamo una delle poche squadre nelle quali il pubblico può influenzare il risultato» ATTACCANTI – «Bonaventura ha un’attitudine ...

ItaSportPress : Fiorentina, Prandelli: 'Stiamo migliorando, abbiamo dato una risposta forte. Con la Juventus...' -… - Matteo_tc : 3-4-2-1 ci stiamo avvicinando al 3-4-1-2 possiamo dire che la #fiorentina di #prandelli si sta allattando al seno di @AleCat_91 - Fiorentinanews : Prandelli: “Dobbiamo pensare alla realtà. Se ci rendiamo conto della situazione ne - BomberOratorio : @muge1976 Siamo partiti male e stiamo finendo peggio, Prandelli non ha certamente la bacchetta magica, ma una sterz… - tecnospazzola : @Drugo123 Rivoglio Iachini proprio no, nemmeno vedova perché in finale non si sta parlando di Guardiola ma rimetter… -