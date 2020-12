Pornhub denunciato per truffa da 40 donne: in una settimana è passato da 13,5 milioni di video disponibili a 2,9 (Di sabato 19 dicembre 2020) Altre grane per Pornhub. Dopo l’inchiesta scandalo del New York Times, e l’autocancellazione di oltre sette milioni di video “sospetti” da account non verificabili, il più grande portale di porno gratuito online deve affrontare anche la causa di una quarantina di donne vittime della truffa perpetrata ai loro danni dal sito hard Girls Do Porn. In pratica circa un anno fa questo venne chiuso e il Tribunale di San Diego condannò per traffico sessuale e frode i suoi proprietari, Michael Pratt e Matthew Wolfe. All’epoca 22 ragazze trai 18 e i 25 anni, quindi non minorenni (l’inchiesta del New York Times riguarda video caricati su Pornhub come revenge porn di ragazze minorenni ndr) vennero risarcite per 13 milioni di dollari. Il sito operava pubblicizzando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Altre grane per. Dopo l’inchiesta scandalo del New York Times, e l’autocancellazione di oltre settedi“sospetti” da account non verificabili, il più grande portale di porno gratuito online deve affrontare anche la causa di una quarantina divittime dellaperpetrata ai loro danni dal sito hard Girls Do Porn. In pratica circa un anno fa questo venne chiuso e il Tribunale di San Diego condannò per traffico sessuale e frode i suoi proprietari, Michael Pratt e Matthew Wolfe. All’epoca 22 ragazze trai 18 e i 25 anni, quindi non minorenni (l’inchiesta del New York Times riguardacaricati sucome revenge porn di ragazze minorenni ndr) vennero risarcite per 13di dollari. Il sito operava pubblicizzando ...

Poi, due settimane fa, un’inchiesta di una grande firma del New York Times, Nicholas Kristof, ha denunciato la presenza su PornHub di molte riprese di minorenni o persone non consenzienti. Scandalo, ...

PornHub modello per i big tech?

Facebook e Google-YouTube cambieranno strategia sulla pubblicazione di contenuti seguendo l’esempio di PornHub? L’accostamento è audace, ma in Silicon Valley ci si incomincia a chiedere se alle reti s ...

